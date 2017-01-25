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25 января 2017
09:56  25 января 2017 3

«Уральские пельмени» снялись в комедии. ВИДЕО

Шоу «Уральские пельмени» - Журчат рубли. Екатеринбург, уральские пельмени, брекоткин дмитрий, рожков андрей
Дмитрий Брекоткин и Андрей Рожков снялись в новой комедииФото: Александр Мамаев © URA.RU

Актеры шоу «Уральские пельмени» снялись в комедии «Везучий случай». Трейлер нового фильма на своей страничке в Facebook разместил Андрей Рожков.

«Мы сделали это!!! вернулись в фб чтоб запостить нашу первую комедию))) Тьфу-тьфу-тьфу чтоб не последнюю (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.)», — написал Рожков.

Согласно сайту «КиноПоиск», герой фильма по имени Валерка со своими друзьями обнаруживает у себя лотерейный билет. Никто не помнит, кто и когда его покупал.

«А билет оказывается выигрышный — 43 миллиона рублей! Целое состояние для скромного Екатеринбурга! Да чего уж там — для целого отдела продавцов, Валерки и его друзей. Выигрыш решили делить на всех, устроили гулянку, настроили планов… Но быстро поняли, что не видать им денег, если о них узнают жены. Мужики выкрадывают свои паспорта и сбегают из дома в Москву. А жены следуют за ними по пятам», — сказано в анонсе к фильму.

Премьера намечена на 16 марта 2017 года.

Марина Мотылева
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