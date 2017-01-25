10:09 25 января 2017 6

Сергей Горьков (справа) уверен в успешном экономическом будущем России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

О своих ожиданиях развития мировой и российской экономики в 2017 году рассказал глава ВЭБа Сергей Горьков в интервью RT. По его мнению, нужно ждать изменений в связи с существующей неопределенностью в США и Китае.

«Что бы власти КНР ни утверждали, рост китайской экономики находится под вопросом. Кроме того, отношения Китая и США сейчас становятся главной повесткой дня», — считает Сергей Горьков. Он предполагает, что Евросоюз будет в этом году заниматься больше внутренними проблемами, чем внешнеполитическими вопросами.

Глава ВЭБа также считает, что российскую экономику в 2017 году ожидает рост. Он отметил, что конец 2016 года дал надежду на низкую инфляцию в стране, а также адекватную цену на нефть. «Россия — это единственный островок стабильности, — говорит Горьков. — Впервые я ощутил, что России понятно, куда развиваться, в отличие от Европы, США и Китая».