11:01 25 января 2017 0

В Тюмени горел ТРЦ "Колумб" Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

В Тюмени сгорел пристрой к торгово-развлекательному центру «Колумб». Фото и видео пожара очевидцы опубликовали в соцсетях. Горожане с удивлением отмечают, что возгорания стали часто происходить в торговых центрах, связанных с холдингом «Арсиб».

Как сообщили в ГУ МЧС по Тюменской области, 24 января, в 22:08, вспыхнул пожар на дебаркадере ТРЦ «Колумб», который находится на Московском тракте, 118. Огонь повредил строение размером три с половиной на четыре метра по всей площади. В 22:14 прибыли первые подразделения пожарной службы, в 22:38 пожар был локализован и в 22:49 — ликвидирован.

Видео: Адам Черепанов, группа «Тюмень», «ВКонтакте»

По предварительной версии, в дебаркадер был занесен открытый источник огня. Ущерб от пожара пока не установлен.

1/4 Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

По данным из открытых источников, ТРЦ «Колумб» — один из объектов холдинга «Арсиб». 13 января в Тюмени пожар вспыхнул в ТРЦ «Магеллан», управление которым также осуществляет «Арсиб».

По информации источника агентства, знакомого с ситуацией, пожар вспыхнул около служебного входа в продуктовый гипермаркет «Карусель», который является одним из якорных арендаторов «Колумба». По словам собеседника агентства, пожар спровоцировали «третьи лица», не являющиеся сотрудниками «Колумба» и «Карусели».