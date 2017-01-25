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25 января 2017
24 января 2017
23 января 2017
11:01  25 января 2017 0

В крупном торговом центре Тюмени вспыхнул пожар. ФОТО, ВИДЕО

В Тюмени горел ТРЦ "Колумб"Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

В Тюмени сгорел пристрой к торгово-развлекательному центру «Колумб». Фото и видео пожара очевидцы опубликовали в соцсетях. Горожане с удивлением отмечают, что возгорания стали часто происходить в торговых центрах, связанных с холдингом «Арсиб».

Как сообщили в ГУ МЧС по Тюменской области, 24 января, в 22:08, вспыхнул пожар на дебаркадере ТРЦ «Колумб», который находится на Московском тракте, 118. Огонь повредил строение размером три с половиной на четыре метра по всей площади. В 22:14 прибыли первые подразделения пожарной службы, в 22:38 пожар был локализован и в 22:49 — ликвидирован.

Видео: Адам Черепанов, группа «Тюмень», «ВКонтакте»

По предварительной версии, в дебаркадер был занесен открытый источник огня. Ущерб от пожара пока не установлен.

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Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

По данным из открытых источников, ТРЦ «Колумб» — один из объектов холдинга «Арсиб». 13 января в Тюмени пожар вспыхнул в ТРЦ «Магеллан», управление которым также осуществляет «Арсиб».

По информации источника агентства, знакомого с ситуацией, пожар вспыхнул около служебного входа в продуктовый гипермаркет «Карусель», который является одним из якорных арендаторов «Колумба». По словам собеседника агентства, пожар спровоцировали «третьи лица», не являющиеся сотрудниками «Колумба» и «Карусели».

Надежда Карташова
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