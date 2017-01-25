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25 января 2017
24 января 2017
10:23  25 января 2017 3

В США хотят снести статую Свободы

США. Клипарт, сша, статуя свободы, соединенные штаты америки, usa
Автор петиции считает, что статуя Свободы утратила свой смыслФото: Ксения Сальникова © URA.RU

В разделе петиций на сайте Белого дома появилось предложение снести статую Свободы. По словам автора предложения, сооружение олицетворяет США как страну, открытую к приему иммигрантов, хотя на деле это не так.

«Статуя Свободы выглядит очень здорово, и все такое, но она является символом прошлого, когда наша страна была открыта к приему иммигрантов. Сегодня это не так», — приводит текст петиции Life.ru.

В самом основании статуи Свободы на бронзовой пластине выгравирована строчка из сонета Эммы Лазарус «Новый Колосс», смысл которой, по словам автора, был актуален 150 лет назад, но сейчас не соответствует политике США.

На данный момент под предложением подписались всего несколько человек.

Президент США Дональд Трамп в среду, 25 января, подпишет ряд указов, ограничивающих иммиграцию, пишет «Газета.Ru». Среди них — ограничение на въезд в США беженцев, а также граждан Ирака, Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена, уже имеющих визу.

Марина Мотылева
© Служба новостей «URA.Ru»
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