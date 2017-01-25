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25 января 2017
24 января 2017
Главные новости Свердловской области
10:31  25 января 2017 0

В Центре традиционной народной культуры Среднего Урала сделали заявление об обысках

В прокуратуру пожаловались бывшие работники центраФото: uraltradicia.ru

Как стало известно «URA.RU», силовики пока еще не приходили в Центр традиционной народной культуры Среднего Урала. О якобы проведении оперативно-розыскных мероприятий стало известно накануне.

Юрист Центра Наталья Петлина подтвердила «URA.RU», что от бывших сотрудников поступили жалобы о нарушении закона директором центра, но силовики не приходили.

Ранее стало известно, что в прокуратуру Ленинского района Екатеринбурга поступили два заявления от бывших сотрудников о нарушении закона директором центра.

«В одном случае речь идет о нарушении при госзакупках, во втором — о нарушении трудового и бюджетного законодательства», — сообщил старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Александр Лукманов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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