10:52 25 января 2017 1

Житель Кургана расстрелял партнера по бизнесу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске следователи объявили в розыск жителя Курганской области, 30-летнего Сергея Ширяева. Он обвиняется в убийстве своего партнера по бизнесу, 34-летнего Анатолия Григорьева.

Убийство произошло 16 января. По предварительным данным, мужчины разговаривали, сидя в автомобиле у дома №26 на улице Молодогвардейцев. Ширяев, который находился на заднем сиденье, начал стрелять в Григорьева. Тот выскочил из машины, но убийца его догнал и произвел еще несколько выстрелов в спину, после чего скрылся.

Сергей Ширяев обвиняется в убийстве Фото следственного отдела СКР по Курчатовскому району

Сейчас подозреваемый объявлен в розыск, сообщает Telefakt.ru. Следственный отдел СКР по Курчатовскому району сообщает приметы Сергея Ширяева. На вид мужчине 25-30 лет, рост 175-180, среднего телосложения, внешность славянская. Есть особые приметы — две татуировки: на животе в виде пистолета и на тыльной стороне левого предплечья в виде надписей. «Он может быть вооружен и опасен», — предупреждают в полиции.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Сергея Ширяева, просят обратиться по телефонам дежурной части городского УМВД в Челябинске по тел. 8 (351) 267-77-07, в отдел полиции «Курчатовский» по тел. 8 (351) 742-13-69 или в следственный отдел по Курчатовскому району по тел. 8 (351) 281-45-96.