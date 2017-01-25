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Главные новости Пермского края
10:56  25 января 2017 0

В Перми перевозчика обвиняют в гибели женщины

Зимний Екатеринбург, холод, зима, мороз, автобус, общественный транспорт, пассажирка
В автобусном парке подумали, что женщина, находившаяся в бессознательном состоянии, просто пьянаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Перми считает, что сотрудники автобусного парка виновны в гибели его жены — они не оказали женщине первую помощь, из-за чего она скончалась от инсульта.

В январе 2017 года в адрес уполномоченного по правам человека в Прикамье Татьяне Марголиной обратился супруг женщины, которая, по мнению заявителя, скончалась из-за халатного отношения перевозчика ООО «Дизель».

«Около девяти вечера жена, возвращаясь с работы домой, села в автобус №77, через полчаса я позвонил, чтобы встретить ее, но на звонок она не отвечала», — цитирует обращение пресс-служба омбусмена.

Женщину искали всей семьей. Уже ночью по ее телефону ответил сотрудник автопарка автобусного рейса и сообщил, что она якобы пьяная. Оказалось, что у пермячки был инсульт. В реанимацию ее увезли около 12 часов ночи. Под утро она умерла, не приходя в сознание.

Татьяна Марголина обратилась в полицию с просьбой оценить действия сотрудников ООО «Дизель».

Полина Домовитова
© Служба новостей «URA.Ru»
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