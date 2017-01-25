11:18 25 января 2017 0

Стрелка спидометра Kia застыла на отметке 170 км/ч Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

Четыре человека погибли в ДТП, произошедшем в ночь на среду, 25 января, на федеральной трассе М-5 в Челябинской области, сообщили «URA.RU» в региональном полицейском главке. Двигавшаяся на высокой скорости, несмотря на снегопад, Kia Rio врезалась в снегоуборочный КамАЗ, а затем съехала в кювет. Сорванное ударом колесо грузовика влетело во встречную Lada, отбросив ее на металлическое ограждение трассы.

Удар был такой силы, что у КамАЗа оказались повреждены сразу оба задних моста. 29-летнего жителя Чебаркуля, сидевшего за рулем корейского автомобиля, буквально разорвало на части. Трое пассажиров «Киа» также получили тяжелые травмы, и прибывшие на место врачи скорой помощи смогли лишь констатировать их смерть. Водитель снегоуборочной машины и 34-летний саткинец, ехавший на ВАЗе, не пострадали.

Сейчас полиция устанавливает личности пассажиров «корейца» и обстоятельства трагедии. По имеющейся информации, в салоне Kia были найдены несколько пустых водочных бутылок.