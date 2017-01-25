11:13 25 января 2017 0

Александр Константинов призвал фермеров и бизнесменов сообщать о своих планах Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганская область направит в Минэкономразвития обновленную информацию по инвестиционным проектам для участия в программе создания зоны опережающего развития. Об этом сообщил директор департамента промышленности региона Александр Константинов на выездном мероприятии на АО «Далур», передает корреспондент «URA.RU».

Как отметил Константинов, у Звериноголовского района есть возможность включиться в федеральную программу благодаря планам АО «Атомредметзалото» по освоению месторождения Добровольное.

Чиновник призвал фермеров и бизнесменов заранее сообщить о своих планах по развитию предприятий в администрацию района и профильные департаменты. «Нередко предприниматели покупают землю, обращаются за подключением к сетям и с ужасом узнают, что подключение невозможно, так как не хватает мощностей. Чтобы такого не происходило, чтобы строились дороги к объектам, необходимо внести объекты в перспективный план», — предупредил Константинов.

В число территорий опережающего экономического развития пока предполагается включить четыре моногорода Зауралья — города Далматово, Катайск и Петухово, а также поселок городского типа Варгаши. Три моногорода уже представили свои проекты в департамент экономического развития: среди них проект производства подкатных тележек для авто (шасси) (Далматово), проекты по переработке древесины и мукомольное производство (Петухово и Варгаши).

В зонах опережающего экономического развития будут действовать налоговые льготы, а инвесторы смогут претендовать на финансовую поддержку из федерального фонда.

В декабре 2016 года постановлением правительства РФ Курганская область вошла в число субъектов, где может быть создана территория опережающего экономического развития.