11:29 25 января 2017 0

Одинокого разгуливающего малыша па улице подобрали случайные прохожие (архивный снимок) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Челябинске проезжающая мимо автомобилистка спасли пятилетнего малыша, разгуливавшего по улицам в одиночку. Как оказалось, ребенок сбежал из дома, сообщили «URA.RU» в пресс-службе городского управления МВД.

Челябинские полицейские выяснили, что поздно вечером накануне, 24 декабря, жительница одной из многоэтажек собралась выйти в магазин. Она оставила сына у пожилой соседки на первом этаже. Та ушла в другую комнату, а ребенок играл один. Мальчику стало скучно, он открыл входную дверь и пошел на улицу искать мать.

На перекрестке улиц Братьев Кашириных и Северо-Крымской проезжавшая мимо автомобилистка увидела одинокого ребенка, переходившего дорогу и отвезла его в дежурную часть.

Через четверть часа в полицию позвонила мать мальчика, заявившая о пропаже ребенка. Она приехала за сыном, с ней провели профилактическую беседу, после чего они с малышом отправились домой.