11:20 25 января 2017 0

В Югре новый скандал в спецшколе Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Родители воспитанника сургутской Специальной учебно-воспитательной школы № 2 сообщили о том, что подростка избивают в учебном учреждении. Как рассказали «URA.RU» в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, по данному факту сейчас проводится проверка.

По словам родных одного из подростков, их сына жестоко избил и ошпарил кипятком другой воспитанник школы. Как пишет «К-Информ», издевательство якобы происходило на глазах работников режимного объекта. Возможный виновник мог вымогать деньги у пострадавшего. В настоящее время подросток с ожогами ног находится в больнице.

Как рассказала «URA.RU» старший помощник руководителя СУ СКР по ХМАО-Югре Алина Никифорова, по данному факту проводится доследственная проверка.

Фото взято с сайта «К-Информ»

«К нам обратилась женщина, сообщившая, что ее сыну, воспитаннику этой специальной школы закрытого типа, были причинены телесные повреждения другим несовершеннолетним воспитанником учреждения», — сообщила собеседница агентства.

В тот же день следователи посетили школу, изъяли запись с камер видеонаблюдения, были опрошены воспитанники школы, проведено их медицинское освидетельствование. «В ходе проверки будет установлена степень тяжести вреда, который был причинен подростку, и другие обстоятельства получения им телесных повреждений», — подытожили в СУ СКР.

Директор спецшколы Андрей Сенин отказался комментировать «URA.RU» ситуацию, сославшись на запрет окружного департамента образования.

Ранее агентство писало, что из сургутской спецшколы в начале октября 2015 года сбежали подростки. Позже прокуратура провела проверку и нашла много нарушений в работе учреждения.