{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,22
Динамика за 2 недели
Евро 63,62
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
25 января 2017
24 января 2017
23 января 2017
22 января 2017
11:24  25 января 2017 0

На Ямале — всплеск заболеваемости туберкулезом и ВИЧ

Эпидемии, болезнь, противогаз, биологическая защита, маска медицинская, эпидемия, болезнь, маска медицинская, кашель
Туберкулез на Ямале распространяется среди мигрантов и заключенныхФото: depositphotos.com © URA.RU

На Ямале в 2016 году выросла заболеваемость ВИЧ и туберкулезом. Статистика учитывает и тех, кто находится в колониях округа или приехал из других регионов для временного трудоустройства.

При этом в округе снизилась заболеваемость острым гепатитом А на 44%, хроническим гепатитом В на 14%, сифилисом — на 18%. Не регистрировались случаи дифтерии, краснухи, туляремии, бруцеллеза, бешенства.

Как рассказали «URA.RU» в окружном управлении Роспотребнадзора, по туберкулезу выявлено 176 новых случаев среди местного населения (заболевших детей выявлено больше, чем в 2015 году) плюс 27 заболевших в местах лишения свободы и 26 мигрантов. Что касается ВИЧ — рост составил 32% к показателю 2015 года. В прошлом году выявлено 270 новых случаев заболевания.

Ранее глава департамента здравоохранения Ямала Сергей Новиков обращал внимание на то, что вахтовики прибывают на Ямал часто с поддельными справками об отсутствии туберкулеза.

«Дело в том, что зачастую приехавшие на заработки из других регионов предоставляют поддельные справки. В Новом Уренгое, например, рядом с поликлиникой, где проходят профосмотры, постоянно появляются продавцы фиктивных справок. Для изготовителей фальшивок существует только административная ответственность. Это не спасает ситуацию, и как только закрывают одну контору, тут же появляется новая», — говорил руководитель ведомства.

Юлия Фролова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров