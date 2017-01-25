11:24 25 января 2017 0

Туберкулез на Ямале распространяется среди мигрантов и заключенных Фото: depositphotos.com © URA.RU

На Ямале в 2016 году выросла заболеваемость ВИЧ и туберкулезом. Статистика учитывает и тех, кто находится в колониях округа или приехал из других регионов для временного трудоустройства.

При этом в округе снизилась заболеваемость острым гепатитом А на 44%, хроническим гепатитом В на 14%, сифилисом — на 18%. Не регистрировались случаи дифтерии, краснухи, туляремии, бруцеллеза, бешенства.

Как рассказали «URA.RU» в окружном управлении Роспотребнадзора, по туберкулезу выявлено 176 новых случаев среди местного населения (заболевших детей выявлено больше, чем в 2015 году) плюс 27 заболевших в местах лишения свободы и 26 мигрантов. Что касается ВИЧ — рост составил 32% к показателю 2015 года. В прошлом году выявлено 270 новых случаев заболевания.

Ранее глава департамента здравоохранения Ямала Сергей Новиков обращал внимание на то, что вахтовики прибывают на Ямал часто с поддельными справками об отсутствии туберкулеза.

«Дело в том, что зачастую приехавшие на заработки из других регионов предоставляют поддельные справки. В Новом Уренгое, например, рядом с поликлиникой, где проходят профосмотры, постоянно появляются продавцы фиктивных справок. Для изготовителей фальшивок существует только административная ответственность. Это не спасает ситуацию, и как только закрывают одну контору, тут же появляется новая», — говорил руководитель ведомства.