11:34 25 января 2017 0

Дорогу ремонтировали в 2014 году Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

На шоссе Тюнина в Кургане установили знак ограничения скорости в месте, где произошло два смертельных ДТП. На дороге, которую укладывали в 2014 году, нашли дефект.

До 40 км/ч ограничили скорость автомобилей на участке от улице Свободы до поворота на поселок Смолино в районе выезда СНТ «КМЗ». Ранее в двух ДТП там погибли женщины. Экспертиза установила занижение обочины по отношению к проезжей части, которая могла стать причиной аварий.

В городском отделе ГИБДД по Курганской области «URA.RU» уточнили, что за содержание дороги отвечает муниципалитет. Недостаток устраняли, однако в каком состоянии дорога в настоящее время, здесь уточнить затруднились. Не смогли оперативно ответить на этот вопрос и в департаменте городского хозяйства администрации Кургана.

1 декабря в результате столкновения Toyota Corolla и Mazda на шоссе им. Тюнина погибла пассажирка Toyota. Водитель иномарки попал в реанимацию. 28 декабря на том же месте женщина-водитель Daewoo выехала на встречку, где столкнулась в Volkswagen, после чего вернулась на свою полосу и въехала в Chevrolet Niva. В результате водитель Daewoo погибла на месте ДТП.