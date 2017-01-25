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25 января 2017
11:39  25 января 2017 0

Минстрой обновил цены на жилье в регионах. Ямальцам и пермякам купить квартиру станет сложнее

Академ Риверсайд Челябинск, стройка, новый дом
Стоимость жилья в уральских регионах начала растиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Новые показатели средней рыночной стоимости 1 квадратного метра жилья на первый квартал 2017 года утвердили в Минстрое. Как следует из постановления министерства, во многих регионах, в том числе и уральских, рыночная стоимость жилья увеличилась.

В ЯНАО Минстрой утвердил цену на жилье в 48,9 тысяч рублей, годом ранее стоимость квадратного метра в арктическом регионе составляла 45,8 тысяч рублей, в Пермском крае цена квадратного метра определена в 36 тысяч рублей, тогда как ранее она составляла 32,7 тысяч рублей. На Южном Урале стоимость квадратного метра площади в квартире определена в 29,9 тысяч рублей, год назад она равнялась 29 тысячам.

Как пояснили в Минстрое «Коммерсанту», показатели рассчитываются, исходя из данных Росстата об уровне цен на рынке жилья с учетом индекса-дефлятора для строительства на соответствующий квартал. В свою очередь Росстат зафиксировал начавшееся повышение цен на рынке первичного жилья в 33 регионах еще в начале октября, в пяти регионах отмечалось прекращение снижения цен.

В Минстрое также установили норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения по России на уровне 37,2 тыс. рублей.

Самая высокая средняя рыночная стоимость установлена для Москвы — 90,4 тыс. рублей за 1 кв. метр. Самая низкая — в Калмыкии — 25,2 тыс. рублей.

В ведомстве уточняют, что эти цены учитываются при расчете субсидии на приобретение жилья в рамках ФЦП «Жилище» — льгота распространяется, в частности, на военнослужащих, вынужденных переселенцев, граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера или подлежащих переселению из ЗАТО.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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