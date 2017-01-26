{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,64
Динамика за 2 недели
Евро 64,02
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
26 января 2017
14:03  26 января 2017 59

Россиян убивают погода и перепады температуры

Выборы-2016. Жабриков. Екатеринбург, пенсионеры, электорат, выборы2016
Согласно прогнозам, доживать до старости будут далеко не всеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Средняя продолжительность жизни в России никогда не будет очень высокой из-за плохих климатических условий, в которых живет большая часть населения страны. Такое мнение «URA.RU» в четверг, 26 января, высказал доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев.

Ранее стало известно, что в России растет уровень смертности и падает продолжительность жизни населения. Согласно расчетам экспертов, в 2020 году показатели смертности составят 13 случаев на тысячу (более ранний прогноз — 11,4 на 1000 человек), а продолжительность жизни вместо предполагаемых 74,3 года уменьшится до 74 лет. Вероятно, по этой причине Минздрав скорректировал ряд целевых показателей госпрограммы «Развитие здравоохранения».

«Да, у нас действительно невысокая продолжительность жизни. А уже есть страны, в которых этот показатель перевалил за 80 лет. Однако у нас трудно добиться ощутимых успехов в этом направлении из-за неблагоприятной климатической зоны, в которой мы живем», — пояснил Конев.

По его словам, 4/5 территории нашей страны плохо подходит для жизни людей.

«Главная проблема — это перепады температуры. Перепады зимой и летом достигают почти 100 градусов. В идеале жить надо в Средиземноморье», — рассказал эксперт.

Конев признал, что не стоит переоценивать возможности медицины. «Ее вклад не превышает 15 процентов. Основное — это наш образ жизни. Надо правильно питаться, заниматься физкультурой, избавляться от вредных привычек», — пояснил собеседник «URA.RU».

Он также отметил, что по показателю средней продолжительности жизни отнюдь не богатая Куба опережает США. «Так что выводы делайте сами», — сказал доктор.

Мороз.Курган, мороз, холод на улице, зима
Мороз зимой и жара летом убивают россиян
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

По показателю продолжительности жизни населения Россия действительно значительно отстает от развитых стран.

Это в беседе с «URA.RU» подтвердил руководитель Центра по изучению проблем народонаселения МГУ имени М.В. Ломоносова Валерий Елизаров.

«Мы существенно отстаем от цивилизованных стран. Самое печальное в этой ситуации — улучшить показатели нам пока не особо удается», — пояснил Елизаров.

Впрочем, по его словам, возможно, Минздрав выступает с осторожным прогнозом.

«Надо внимательно смотреть на причины смертности — где ситуация не меняется или даже ухудшается», — пояснил Елизаров.

Михаил Белый
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров