13:51 26 января 2017 0

Компанией владеет семья бизнесмена Эдуарда Шашкова Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганский арбитражный суд признал банкротом ООО «Наука и Практика» и назначил конкурсное производство на предприятии сроком до 17 августа 2017 года. Решение опубликовано на официальном сайте суда.

Конкурсным управляющим компании суд назначил Сергея Сентюрина. Он должен провести собрание кредиторов по вопросу выбора кандидата на должность конкурсного управляющего, говорится в материалах дела.

С заявлением о признании ООО «Наука и практика» банкротом в суд обратился МУП «Шуховский полигон», которому компания задолжала более 3 млн 115 тыс. рублей. В ноябре прошлого года суд назначил на предприятии процедуру наблюдения. Временный управляющий Сергей Сентюрин указал в суде, что восстановление платежеспособности предприятия невозможно, а также заявил о наличии признаков преднамеренного банкротства ООО «Наука и практика».

По словам Сентюрина, финансово-хозяйственную деятельность должник не ведет с 2013 года. В ходе процедуры наблюдения управляющий выявил подозрительные сделки должника, которые нанесли ущерб ООО «Наука и практика» приблизительно на 12 млн рублей.

Учредителем ООО «Наука и практика», по данным базы «Контур.Фокус» является Ирина Шашкова. Ранее предприятием руководил бизнесмен Эдуард Шашков, который в настоящее время является техническим директором ООО «Наука и Практика Сервис». Как ранее сообщало «URA.RU», управление Росприроднадзора предъявило компании «Наука и Практика Сервис» экологический ущерб в сумме 25 млн рублей за организацию несанкционированной свалки на участке по проспекту Конституции, 7. Предприниматели свою причастность к загрязнению арендованного участка на признают.