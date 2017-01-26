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26 января 2017
13:54  26 января 2017 3

Мать накормила младенца грудным молоком с алкоголем

Евгений Куйвашев на Уральской индустриальной биеннале в гостинице Исеть. Екатеринбург, насилие, люлька, детская кроватка, киднэпинг, темная комната
Младенец погиб, отравившись грудным молоком с алкоголемФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Кемеровской области будут судить нерадивую мать, которая накормила месячного младенца грудным молоком с алкоголем. Как выяснило следствие, перед смертью ребенка женщина весь день пила пиво.

Следствие установило, что в ноябре 2016 года 26-летняя мать накормила новорожденного грудным молоком и уложила его спать. Утром, обнаружив сына без признаков жизни, она вызвала скорую помощь. Врачам пришлось констатировать смерть ребенка, сообщает портал «Утро.ру».

Судмедэкспертиза показала, что причиной смерти стало отравление алкоголем. Следователям женщина призналась, что в роковой день выпила не менее двух литров пива.

В пресс-службе СКР по Кемеровской области отметили, что семья характеризуется положительно и на учете в полиции не стояла. Погибший младенец был третьим в семье. После случившегося полиция поставила семью на профилактический учет.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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