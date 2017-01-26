{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,64
Динамика за 2 недели
Евро 64,02
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
26 января 2017
25 января 2017
Главные новости Челябинской области
14:09  26 января 2017 3

Круче СОБР? Челябинская полиция создает спецназ «Гром»

Спецназ. Учения. Армия. Терроризм. Челябинск., спецназ, пистолет апс стечкина
У челябинских наркополицейских появится собственный спецназФото: Вадим Ахметов © URA.RU

ГУ МВД по Челябинской области создает спецотряд «Гром», аналог переданного в Росгвардию СОБР. Новое подразделение будет образовано при управлении по контролю за оборотом наркотиков, сообщил на пресс-конференции в четверг, 26 января, начальник регионального полицейского главка Андрей Сергеев.

После очередной реформы в МВД, напомним, была создана Росгвардия. В нее вошли вневедомственная охрана, ОМОН, СОБР, спецназ внутренних войск и другие силовые структуры. Специальные отряды силового прикрытия и быстрого реагирования есть у приставов, пограничников. Однако полиция их лишилась.

«В работе по пресечению распространения наркотиков зачастую важна оперативность, быстрота реагирования. И эта деятельность будет на порядок эффективнее, если у профильного управления будет соответствующая структура. Поэтому создаем „Гром“», — пояснил Андрей Сергеев.

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров