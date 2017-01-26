14:09 26 января 2017 3

У челябинских наркополицейских появится собственный спецназ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

ГУ МВД по Челябинской области создает спецотряд «Гром», аналог переданного в Росгвардию СОБР. Новое подразделение будет образовано при управлении по контролю за оборотом наркотиков, сообщил на пресс-конференции в четверг, 26 января, начальник регионального полицейского главка Андрей Сергеев.

После очередной реформы в МВД, напомним, была создана Росгвардия. В нее вошли вневедомственная охрана, ОМОН, СОБР, спецназ внутренних войск и другие силовые структуры. Специальные отряды силового прикрытия и быстрого реагирования есть у приставов, пограничников. Однако полиция их лишилась.

«В работе по пресечению распространения наркотиков зачастую важна оперативность, быстрота реагирования. И эта деятельность будет на порядок эффективнее, если у профильного управления будет соответствующая структура. Поэтому создаем „Гром“», — пояснил Андрей Сергеев.