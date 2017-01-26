{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,64
Динамика за 2 недели
Евро 64,02
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
26 января 2017
Главные новости Свердловской области
14:27  26 января 2017 3

КПРФ согласовала своего кандидата в свердловские губернаторы

XVI (внеочередной) съезд КПРФ, пос. Снегири. Москва, коммунисты, зюганов геннадий, съезд кпрф
Геннадий Зюганов назвал фамилию "красного" кандидата в губернаторыФото: Владимир Андреев © URA.RU

ЦК КПРФ согласовал предложение о выдвижении кандидатом на пост губернатора Свердловской области депутата Госдумы РФ Николая Езерского. О том, что именно он будет представлять партию на выборах, «URA.RU» сообщало еще в ноябре прошлого года.

По данным внутрипартийных источников, в ближайшее время в региональное отделение компартии поступит указание начать PR-кампанию по раскрутке будущего кандидата. Ему предстоит объехать все муниципальные партячейки и разработать график общения с избирателями.

По имеющимся данным, свердловские коммунисты смогут без посторонней помощи собрать нужное количество подписей мэров и депутатов местных дум в поддержку выдвижения своего кандидата. Официальное решение о вступлении Езерского в кампанию будет принято в мае 2017 года на съезде партии.

Сам Николай Езерский заявил «URA.RU», что с ним никто не обсуждал вопрос о выдвижении кандидатом в губернаторы от КПРФ. «Когда такое предложение будет официально сделано, будем обсуждать», — заявил он.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров