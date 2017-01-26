14:27 26 января 2017 3

Геннадий Зюганов назвал фамилию "красного" кандидата в губернаторы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

ЦК КПРФ согласовал предложение о выдвижении кандидатом на пост губернатора Свердловской области депутата Госдумы РФ Николая Езерского. О том, что именно он будет представлять партию на выборах, «URA.RU» сообщало еще в ноябре прошлого года.

По данным внутрипартийных источников, в ближайшее время в региональное отделение компартии поступит указание начать PR-кампанию по раскрутке будущего кандидата. Ему предстоит объехать все муниципальные партячейки и разработать график общения с избирателями.

По имеющимся данным, свердловские коммунисты смогут без посторонней помощи собрать нужное количество подписей мэров и депутатов местных дум в поддержку выдвижения своего кандидата. Официальное решение о вступлении Езерского в кампанию будет принято в мае 2017 года на съезде партии.

Сам Николай Езерский заявил «URA.RU», что с ним никто не обсуждал вопрос о выдвижении кандидатом в губернаторы от КПРФ. «Когда такое предложение будет официально сделано, будем обсуждать», — заявил он.