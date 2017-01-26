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26 января 2017
14:25  26 января 2017 0

В Крыму ФСБ проводит спецоперацию по ликвидации «Хизб ут-Тахрир»

Крым., горы, мердвень каясы, южный берег крыма, юбк
Крым зачищают от террористовФото: Владимир Жабриков © URA.RU

ФСБ проводит в Бахчисарае специальную операцию по уничтожению ячейки запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир». Об этом заявил глава госкомитета правительства Крыма по делам межнациональных отношений Заур Смирнов.

«Проводятся досмотры и обыски в местах проживания лиц, подозреваемых в причастности к данной организации», — цитирует Смирнова «Газета.Ru». Он подчеркнул, что в Крыму ведется системная борьба против террористических и экстремистских организаций.

Ранее членов указанной группировки правоохранительные органы задерживали в населенных пунктах Центральной России, Поволжье и Сибири, уточняет «Федеральное агентство новостей».

В России организация «Хизб ут-Тахрир» признана террористической и запрещена решением Верховного суда, напоминает «Национальная служба новостей».

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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