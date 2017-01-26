14:33 26 января 2017 2

Похититель девочки в Оренбурге работал в милиции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Краснокамска, обвиняемый в похищении девочки в Оренбурге и убийстве мальчика в Прикамье, ранее работал в милиции. Об этом журналистам в четверг, 26 января, рассказал замглавы краевого СУ СКР Сергей Сарапульцев.

Следователи раскрыли подробности преступлений, в которых подозревают 29-летнего уроженца Пермского края. 8 марта 2011 года в Краснокамске он напал на двух мальчиков, которые гуляли одни, и надругался над ними.

В октябре 2013 года молодой человек напал на маленького Кирилла У., который возвращался один домой из школы в Краснокамске. Мужчина затащил ребенка в автомобиль, увез на дачу своих родителей, где надругался над ним, а после убил, закопав тело в теплице.

Мальчика не могли найти в течение нескольких лет. «Подозреваемыми были фактически все жители Краснокамска и Краснокамского района», — рассказал Сергей Сарапульцев.

Последнее преступление, которое совершил молодой человек, — это попытка похищения 12-летней девочки в Оренбурге. Как и Кирилла, он затащил ее в машину, но школьница смогла позвонить маме и отправить СМС. Это спасло школьнице жизнь — полицейские успели найти автомобиль преступника, в багажнике которого и была девочка.

Мужчина был задержан в Оренбурге. Когда подтвердилось, что его генетический материал совпадает с тем, который был обнаружен следователем в 2011 году, подозреваемого этапировали в Пермь. Уже в Перми в ходе допроса он признался в убийстве мальчика, совершенном в 2013 году, и показал, где закопал тело. В ночь на 25 января останки ребенка были найдены.

«Есть основания подозревать мужчину в аналогичных преступлениях, совершенных не только в Пермском крае, но и в других регионах страны», — сообщил Сергей Сарапульцев.

Следователь рассказал и о самом подозреваемом. Оказалось, что за несколько лет до совершения преступлений он шесть месяцев работал в милиции Краснокамска, откуда уволился по собственному желанию. «Причины его увольнения устанавливаются. Сейчас мы отслеживаем всю его жизнь, начиная с рождения. Могу сказать, что он рос в благополучной семье, у него есть сестра», — сообщил Сергей Сарапульцев.

Следователи будут проверять информацию о том, что молодой человек употреблял наркотики. Кроме того, его ждет психиатрическая экспертиза.