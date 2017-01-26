14:18 26 января 2017 5

Владимир Тунгусов рассказал правительству о новых органах контроля за муниципалитетами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Работу местного самоуправления в Свердловской области будут контролировать тщательнее. Этим, по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, будут заниматься окружные советы. О их создании на заседании в четверг, 26 января, доложил глава администрации губернатора Владимир Тунгусов.

«Управляющим управленческими округами Свердловской области мною была поставлена задача создать окружные координационные советы представительных органов местного самоуправления. Главной задачей этих советов станет изучение лучших практик, мониторинг ситуации, выработка предложений по повышению эффективности работы местного самоуправления. К участию в работе советов будут привлекаться представители администрации губернатора, члены правительства свердловской области, руководители исполнительных органов власти, депутаты Законодательного собрания», — рассказал чиновник.

Усиление контроля за работой муниципалитетов губернатор анонсировал в своей программной статье «Переломный момент», опубликованной 25 января в 13-м номере «Областной газеты».

«Впредь я намерен реагировать жестко, если увижу некачественную работу муниципальных руководителей. Помощниками в этой работе считаю председателей и депутатов местных дум. Контроль над работой муниципалитетов будет усилен. У меня есть такое право. Ведь зачастую жители городов и сел делают вывод о работе губернатора по тому, убран ли двор после снегопада», — декларировал свои намерения глава региона.

С представителями муниципалитетов, к слову, Евгений Куйвашев теперь встречается в новом формате. С конца декабря 2016 года глава региона каждый четверг принимает в своем кабинете на 15-м этаже «Белого дома» по пять-шесть градоначальников. При этом от формата школы мэров, на которую собирались все главы, областная власть отказываться также не намерена.