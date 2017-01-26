14:23 26 января 2017 32

Сергей Жевак пообщался с пострадавшей горожанкой Фото: Сергей Жевак "ВКонтакте"

Директор уральского филиала компании «Дом.ru» Сергей Жевак в недружелюбной форме пообщался с горожанкой Наталией Тапишей, руку которой серьезно травмировал квадрокоптер компании. Летательный аппарат, управляемый сотрудниками компании в одном из торговых центров Екатеринбурга, налетел на девушку и рассек ей пальцы правой руки. Вскоре после инцидента у пострадавшей произошел диалог с руководителем компании. Разговор попал на запись. «URA.RU» публикует фрагмент беседы.

«Что вы предлагаете мне делать?» — спрашивает Наталия.

«Я не знаю», — равнодушно отвечает Жевак.

«По-вашему, я должна сейчас сказать „все о кей“, развернуться и уйти?» — недоумевает девушка.

«Возможно, нет. Вы же сразу стали о денежных средствах говорить. Я просто спросил, в какую сумму вы оцениваете — вы мне ответить не можете», — говорит директор.

«Я сказала, что навскидку оценить этого не могу. Откуда у меня в голове цифра, если мне просто больно?!» — возмущенно говорит Наталия.

«Я тогда как вам могу что-то сказать? Вы, например, скажите: мне нужна тысяча рублей, или пятьсот тысяч, или четыре миллиона долларов», — перечисляет Жевак.

«Ага. Мелкими купюрами в чемодане. Мне нужно осознавать, есть ли у вас готовность нивелировать ситуацию. Чтобы я могла спокойно уйти сейчас. Не в травмпункт и не обращаться в СМИ, а просто спокойно поехать домой лечиться», — объясняет пострадавшая.

«Звучит как угроза. Я должен воспринять как угрозу ваши обращения в СМИ?» — вскидывается собеседник.

«Как мою готовность так поступить в случае чего — не более того. Эта ситуация, в которой у меня не так много путей. Других организаций (ответственных за праздник — прим. ред.) я тут действительно не вижу», — отмечает девушка.

«Их четыре. В случае какого-то суда все четыре редакции придут и будут отсуживать свои интересы», — заявляет Жевак.

«Действительно, очень выгодно четырём компаниям против „физика“ (физического лица — прим. ред.) выступать», — пикирует Наталия.

«Это же чисто юридические отношения. Просто работа. Ничего более», — ухмыляется Жевак.

«В общем, чаще всего я слышала слово „юрист“. Как ни крутите», — резюмирует девушка.

«А вы считаете, что можно просто так взять и потребовать с какой-то организации деньги, и она берёт и отдаёт?» —заявляет мужчина.

«В случае, если травма зафиксирована в травмпункте, есть заявление в полицию, есть свидетели и есть ответственные лица, с которых с помощью суда можно потребовать компенсацию», — отвечает Наталья.

«За что? Я ещё раз спрашиваю: за что?» — напирает Жевак.

«За вред здоровью, за потерю дееспособности», — отвечает девушка.

«Никто вам никогда не признает недееспособность от порезанного пальца. Вы что, недееспособны зарабатывать денежные средства?» — заявляет мужчина.

Сама Наталия в беседе с корреспондентом «URA.RU» отметила, что готова пойти до конца.

«Жду сейчас каких-то слов и действий от организаторов. Если их не последует — пойду по инстанциям. Чувствую себя более-менее нормально. Врач в травме „порадовал“, что если бы квадрокоптер оказался возле лица, глаза не было бы. А так просто рваные порезы 1-2 мм глубиной, ушибы. Рукой стараюсь не двигать, чтобы края раны не расходились, решили не зашивать. Тон у мужчины этого интересный был. Он даже утверждал, что юристы Sony Pictures подключатся и тогда вообще камня на камне не останется от моих претензий», — рассказала девушка.

Получить комментарий Сергей Жевака не удалось Через пиар-менеджера компании Ольгу Задворьеву директор передал, что не будет комментировать инцидент до распоряжения из главного офиса компании «Дом.ru» в Москве.

Напомним, на премьере фильма Федора Бондарчука «Притяжение» квадрокоптер, управляемый event-менеджерами компании, врезался в женщину. Находившаяся рядом с Наталией ее маленькая дочка и подруга чудом не пострадали.