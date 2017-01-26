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26 января 2017
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24 января 2017
14:57  26 января 2017 0

Пермский губернатор готовит назначение министра транспорта

Николай Уханов возвращается в правительство регионаФото: сайт администрации Перми
новость из сюжета:
Отставка пермского правительства
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Глава Прикамья Виктор Басаргин провел первое заседание обновленного кабинета министров. Как стало известно «URA.RU», чиновникам был представлен их новый коллега, который будет отвечать за транспорт и связь.

В четверг, 26 января, состоялось первое заседание обновленного правительства Пермского края во главе с губернатором Виктором Басаргиным. Источник «URA.RU» из окружения региона утверждает, что в зале присутствовал заместитель главы администрации Перми — начальник городского департамента ЖКЖ Николай Уханов. Чиновник был представлен как новый исполняющий обязанности министра транспорта и связи.

В пресс-службе администрации губернатора опровергли факт назначения Уханова на должность министра. По информации осведомленного источника, пока готовы не все документы, поэтому чиновник не приступил к работе. Связаться с самим Николаем Ухановым не удалось.

Министерство транспорта и связи в правительстве Прикамья возникло в результате упразднения мининформразвития и передачи его функций министерству транспорта. Ранее руководители эти двух ведомств (Евгений Балуев и Алмаз Закиев) стали фигурантами громких уголовных дел, которые расследует ФСБ. Бывших министров обвиняют в коррупции.

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Основным кандидатом на пост министра транспорта и связи называли экс-гендиректора регионального фонда капремонта, бывшего топ-менеджера челябинского филиала «Ростелекома» Сергея Трандина.

Николай Уханов с 2012 года работает в мэрии Перми, а до этого в течение года он занимал пост министра ЖКХ в правительстве Прикамья.

Губернатор Виктор Басаргин, напомним, объявил об отставке правительства Пермского края 22 декабря и через неделю подписал соответствующее распоряжение. Глава региона заявил о намерении лично возглавить новый кабинет министров.

При формировании кабмина администрация губернатора консультировалась с лидерами оппозиционных партий, и в итоге 20 января Виктор Басаргин огласил список вице-премьеров и министров — в перечне не оказалось представителей оппонентов властей, хотя в течение двух недель активно обсуждалась идея появления в Прикамье коалиционного правительства.

В настоящее время остается вакантной должность министра сельского хозяйства — предыдущий руководитель ведомства, Иван Огородов, не является фигурантом уголовных дел, однако по неизвестной причине губернатор не сохранил его в правительстве.

Стефан Савелли
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