14:38 26 января 2017 2

Камеры появятся во дворах Челябинска и на улицах других городов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Камеры видеофиксации нарушений правил дорожного движения в этом году появятся в Миассе и Снежинске, будет увеличено их количество в Магнитогорске. Соответствующие договоренности достигнуты с местными властями, сообщил на пресс-конференции в четверг, 26 января, начальник ГУ МВД по Челябинской области Андрей Сергеев.

По словам руководителя полицейского главка, в Миассе, в районе Машгородка, планируется также установить камеры видеонаблюдения в жилом секторе. Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» в прошлом году появился в Озерске — установлено 52 камеры.

Вместе с тем Андрей Сергеев признал, что существует перекос с установкой камер в Челябинске. Большинство из них следят за ситуацией на дорогах. Комплексами «Безопасный город» оснащены лишь микрорайоны Чурилово и Парковый.

«Мы с руководством „Ростелекома“ встречались и обсудили стратегию развития. Скоро она будет принята. В Челябинске на дорогах и на федеральных трассах установлено достаточно много камер. Жилому сектору, где происходят грабежи, кражи, хулиганство и другие преступления, пока уделялось меньше внимания. Мы намерены ликвидировать этот перекос. В данном направлении будем двигаться в текущем году», — сказал генерал.