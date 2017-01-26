14:48 26 января 2017 12

Пример прозвучал в программе Владимира Соловьева Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Гражданский омбудсмен из Зауралья Александр Андрюков вновь поднял вопрос усыновления детей людьми нетрадиционной сексуальной ориентации. О таком случае в среду, 25 января, в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» рассказал протоирей Дмитрий Смирнов.

По данным священника, в одном из регионов мальчика усыновила лесбиянка. При этом чиновники из службы опеки пытались скрыть этот факт.

Александр Андрюков, напомним, выступает за ужесточение законодательства в сфере усыновления, он требует подвергать будущих родителей более тщательному изучению, включаю психолого-психиатрическую экспертизу. По мнению првозащитника, не всегда на местах специалисты опеки могут правильно оценить особенности сексуальных предпочтений желающих усыновить сироту.

Ранее в органах опеки и попечительства регионального управления соцзащиты населения отмечали, что не припомнят случаев, когда давали на усыновление детей одиноким мужчинам. Однако одиноким женщинам проще добиться одобрения.

«Мы этому аспекту уделяем меньше внимания, а он не менее важен», — отметил Андрюков в разговоре с «URA.RU». Правозащитник уверен, что люди нетрадиционной ориентации не смогут правильно воспитать ребенка.