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26 января 2017
25 января 2017
Главные новости Курганской области
14:48  26 января 2017 12

Курганский правозащитник рассказал об усыновлении ребенка лесбиянкой

Мастер-класс Владимира Соловьева «Жесткие переговоры». Екатеринбург, Соловьев Владимир
Пример прозвучал в программе Владимира СоловьеваФото: Александр Мамаев © URA.RU

Гражданский омбудсмен из Зауралья Александр Андрюков вновь поднял вопрос усыновления детей людьми нетрадиционной сексуальной ориентации. О таком случае в среду, 25 января, в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» рассказал протоирей Дмитрий Смирнов.

По данным священника, в одном из регионов мальчика усыновила лесбиянка. При этом чиновники из службы опеки пытались скрыть этот факт.

Александр Андрюков, напомним, выступает за ужесточение законодательства в сфере усыновления, он требует подвергать будущих родителей более тщательному изучению, включаю психолого-психиатрическую экспертизу. По мнению првозащитника, не всегда на местах специалисты опеки могут правильно оценить особенности сексуальных предпочтений желающих усыновить сироту.

Ранее в органах опеки и попечительства регионального управления соцзащиты населения отмечали, что не припомнят случаев, когда давали на усыновление детей одиноким мужчинам. Однако одиноким женщинам проще добиться одобрения.

«Мы этому аспекту уделяем меньше внимания, а он не менее важен», — отметил Андрюков в разговоре с «URA.RU». Правозащитник уверен, что люди нетрадиционной ориентации не смогут правильно воспитать ребенка.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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