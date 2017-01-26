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26 января 2017
25 января 2017
Главные новости Челябинской области
15:04  26 января 2017 22

Освободившейся должностью главы Копейска интересуется известный VIP

Горнов Владимир Челябинск, горнов владимир
Горнова отлично знают и в Копейске, и в коридорах областной властиФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
В Копейске выбирают мэра
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Депутат Заксобрания Челябинской области Владимир Горнов готовит документы для участия в выборах мэра Копейска. Как подтвердил корреспонденту «URA.RU» сам парламентарий, в четверг, 26 января, его помощник забрал список необходимых бумаг в мэрии города.

Руководитель общественной приемной лидера «Единой России» Дмитрия Медведева — Владимир Горнов — не только является высокопоставленным единороссом, но и пользуется большим авторитетом в Копейске.

После скандального ухода с этой должности экс-полковника МЧС Валерия Устинова, не проработавшего главой и недели, основным фаворитом предстоящего конкурса считался зампрокурора области в отставке Владимир Можин. Итоговое заседание конкурсной комиссии состоится 10 марта. Заседание горсобрания, где копейским депутатам придется сделать выбор из предложенных кандидатов, намечено на 22 марта.

Алексей Шумов
© Служба новостей «URA.Ru»
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