15:04 26 января 2017 22

Горнова отлично знают и в Копейске, и в коридорах областной власти Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Заксобрания Челябинской области Владимир Горнов готовит документы для участия в выборах мэра Копейска. Как подтвердил корреспонденту «URA.RU» сам парламентарий, в четверг, 26 января, его помощник забрал список необходимых бумаг в мэрии города.

Руководитель общественной приемной лидера «Единой России» Дмитрия Медведева — Владимир Горнов — не только является высокопоставленным единороссом, но и пользуется большим авторитетом в Копейске.

После скандального ухода с этой должности экс-полковника МЧС Валерия Устинова, не проработавшего главой и недели, основным фаворитом предстоящего конкурса считался зампрокурора области в отставке Владимир Можин. Итоговое заседание конкурсной комиссии состоится 10 марта. Заседание горсобрания, где копейским депутатам придется сделать выбор из предложенных кандидатов, намечено на 22 марта.