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26 января 2017
14:47  26 января 2017 0

Бельгийский депутат знает, когда снимут санкции с России. «Европа останется за бортом»

Майдан. Киев. Украина. 21.02.2014, евросоюз, майдан, евромайдан, беспорядки, революция
США и Россия могут перестать учитывать интересы ЕвросоюзаФото: Валентина Свистунова © URA.RU
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Сторонники снятия антироссийских санкций в Бельгийском парламенте собираются вновь вынести на рассмотрение коллег резолюцию об отмене ограничительных мер в отношении Москвы. Об этом в интервью RT рассказал депутат от оппозиционной Народной партии Альдо Каркасси.

Каркасси отметил, что, отказываясь снимать ограничения с Москвы, Бельгия оглядывается на политику Франции и Германии, которые «верховодят» в Евросоюзе, а сам ЕС оказался зависим от администрации США. Парламентарий уверен, что с приходом к власти Дональда Трампа отношения между Россией и США поменяются коренным образом.

Каркасси убежден, что с введением санкций Европа совершила историческую ошибку. По его словам, «Россия и Соединённые Штаты начнут сближение, а Европа останется за бортом».

«Он [Дональд Трамп] уже меняет многое. И он снимет санкции с России. А Европа — вы увидите — на автомате последует за США. Как маленький барашек. Я даю на это год. Через год максимум ситуация будет совсем иной», —заявляет Альдо Каркасси.

Пока же вместе со сторонниками Каркасси в парламенте Бельгии будет бороться за то, чтобы в отношении Москвы санкции были смягчены или отменены вовсе, изменив «на уровне терминологии» внесенный ранее в парламент документ.

Нина Калинина
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