14:53 26 января 2017 2

Ираида Владимировна много лет помогала детям — теперь помощь требуется ей Фото: группа помощи преподавателю во "ВКонтакте"

Известный екатеринбургский педагог Ираида Маленьких после нескольких перенесенных операций в Германии доставлена в Екатеринбург и сейчас находится в городской клинической больнице № 40.

В Германии Ираида Владимировна помогала младшей дочери нянчиться с детьми. 3 декабря прошлого года у преподавателя произошел внезапный разрыв аневризмы головного мозга. Несколько недель она находилась в состоянии искусственной комы на аппарате жизнеобеспечения. Ее состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое.

Ежедневно на лечение Ираиды Владимировны требовались большие средства — около 70 тысяч рублей, поэтому страховка быстро закончилась и встал вопрос о доставке преподавателя в родной Екатеринбург, где она проработала несколько десятилетий учителем, завучем, а затем и директором школы. Сумма переезда — 33 тысячи евро, деньги собирали через социальные сети. В итоге семье преподавателя помог мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, который первым откликнулся и курировал ситуацию. Также к процессу подключились специалисты регионального минздрава, в частности Дмитрий Поляков, и МИДа в лице Александра Харлова.

Документы из клиники в Кёльне Фото: группа помощи преподавателю «ВКонтакте»

В середине января Ираиду Владимировну доставили транзитными рейсами через Москву в Екатеринбург. Сейчас ей предстоит еще несколько операций. Семья педагога по-прежнему нуждается в поддержке, в том числе и финансовой. У родных остались долги за перелеты, также нужны деньги на дальнейшее лечение и реабилитацию.

«Всю жизнь Ираиду Владимировну волновали судьбы детей, её воспитанников, учеников. Свою деятельность она начинала учителем начальных классов, потом работала директором Центра внешкольной работы, заместителем директора Дома Учителя, директором коррекционной школы, заведующей детским садом и, наконец, снова вернулась преподавать в школу. Работа с людьми, документами, поздние часы у компьютера, напряженный труд в две смены, несмотря на то, что ей исполнился 61 год. Педагог от Бога — ещё и сердобольная мама, и потрясающая бабушка. У неё две дочери и много внучат. Она долго решалась на поездку, хотя и не в первый раз, но в этом году у неё были сомнения и волнения, стоит ли ехать именно сейчас. Но материнские чувства, как всегда, взяли верх», — пишут ученики Ираиды Маленьких.

Все, кто знает Ираиду Владимировну, и кто неравнодушен к этой истории, могут помочь, переведя деньги на счёт ее родственников. Номер счета: Сбербанк, Ираида Владимировна Маленьких: 4276 8160 2034 0533

«URA.RU» проверило информацию и убедилось в ее актуальности и точности.