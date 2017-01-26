{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,64
Динамика за 2 недели
Евро 64,02
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
26 января 2017
Главные новости Свердловской области
15:01  26 января 2017 1

Уральское образование «подтянут» к мировым стандартам

Открытие детской площадки на территории Храма святого великомученника Пантелеймона. Екатеринбург, учебный класс, класс, школа, начальная школа, православная школа, образование в россии, среднее образование
В школах Екатеринбурга будут применять иностранный опытФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге в пятницу, 27 января, пройдет конференция для директоров и преподавателей школ, на которой участников познакомят с общемировыми тенденциями в образовании. В частности, им расскажут о дистанционном образовании и новых трендах, когда, например, большую часть знаний ученики получают дома, а в классе обсуждают полученные знания.

«Это так называемая „концепция перевернутого класса“, когда применяется пассивное слушание лекций, а в классе разбираются групповые задания. Это поможет уйти от концепции информатизации школы», — рассказал на пресс-конференции начальник управления образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.

По ее словам, сегодня такие методы обучения уже используются в Екатеринбурге, например, в поселке Шабровский (школа № 131).

Конференция пройдет под эгидой Урало-Сибирской федерации ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО. Мероприятие стартует в 10 часов утра в лицее № 88 (проспект Ленина, 64а).

«Одна из наших целей — развитие у учеников навыков XXI века, в том числе критического мышления, конкурентности, медиаинформационной грамотности. Также нужно включить в процесс обучения всех, кто на сегодняшний день выпал из образовательного процесса», — заявил в свою очередь ведущий специалист секции профессионального развития педагогов и сетевого взаимодействия ИИТО ЮНЕСКО Елена Тарасова.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров