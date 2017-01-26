15:01 26 января 2017 1

В школах Екатеринбурга будут применять иностранный опыт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге в пятницу, 27 января, пройдет конференция для директоров и преподавателей школ, на которой участников познакомят с общемировыми тенденциями в образовании. В частности, им расскажут о дистанционном образовании и новых трендах, когда, например, большую часть знаний ученики получают дома, а в классе обсуждают полученные знания.

«Это так называемая „концепция перевернутого класса“, когда применяется пассивное слушание лекций, а в классе разбираются групповые задания. Это поможет уйти от концепции информатизации школы», — рассказал на пресс-конференции начальник управления образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.

По ее словам, сегодня такие методы обучения уже используются в Екатеринбурге, например, в поселке Шабровский (школа № 131).

Конференция пройдет под эгидой Урало-Сибирской федерации ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО. Мероприятие стартует в 10 часов утра в лицее № 88 (проспект Ленина, 64а).

«Одна из наших целей — развитие у учеников навыков XXI века, в том числе критического мышления, конкурентности, медиаинформационной грамотности. Также нужно включить в процесс обучения всех, кто на сегодняшний день выпал из образовательного процесса», — заявил в свою очередь ведущий специалист секции профессионального развития педагогов и сетевого взаимодействия ИИТО ЮНЕСКО Елена Тарасова.