15:07 26 января 2017 0

Прошедший год оказался удачным для металлургов Магнитогорска Фото: Илья Московец © URA.RU

Предприятия Группы ММК в 2016 году увеличили выплавку стали до 12,5 млн тонн, что на 2,5% выше показателя 2015 года. При этом объем отгруженной потребителям товарной продукции вырос до 11,6 млн тонн, или на 3,4%.

Как следует из опубликованных компанией операционных результатов за прошедший год, снижение потребления стали на внутрироссийском рынке было полностью компенсировано за счет увеличения экспорта. Поставки за рубеж в 2016 году выросли на 19,4% — в общем объеме реализации на экспорт приходится 27,3%.

При этом доля продукции с высокой добавленной стоимостью в общем объеме реализации не изменилась — более того, объемы ее отгрузки выросли до 4,2 млн тонн, или на 2%.

Замедление темпов снижения металлопотребления в России по итогам прошедшего года составило примерно 6%. «Признаки улучшения ситуации в ряде отраслей позволяют ожидать начала процесса восстановления внутреннего спроса и сохранение ценовых премий в течение 2017 года. Тем не менее, ожидается, что спрос в I квартале 2017 года будет находиться под давлением обычных сезонных факторов», — говорится также в заявлении ММК.