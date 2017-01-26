Министр образования и ректоры обсудят снижение стипендий студентам

15:06 26 января 2017 7

По сообщениям в соцсетях, жизнь у студентов становится все тяжелее Фото: depositphotos.com © URA.RU

Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов намерен обсудить с ректорами свердловских вузов вопрос снижения стипендий студентов. Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что учащимся различных уральских вузов уменьшили выплаты.

«В первых числах февраля состоится заседание совета ректоров — я обязательно поинтересуюсь этим вопросом. Если будет необходимость — выйду на федеральное министерство. Но мне в снижение стипендий не верится. Есть нормативные документы, где указана сумма, которую вузы обязаны выплатить обучающимся. Есть еще и решение ученых советов в каждом университете, и они должны способствовать поощрению студентов, которые показывают отличные результаты и активно участвуют в общественной жизни вуза», — пояснил «URA.RU» министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов.

Сообщения о снижении стипендий появились в группе студентов УрГПУ. В вузе «URA.RU» пояснили, что речь идет о социальных выплатах. Из-за поправок в законодательстве отныне государственная социальная стипендия будет назначаться только студентам, получившим государственную социальную помощь.

Кроме того, похожие сообщения появились в группе «Типичный Ханты — Мансийск» (орфография и пунктуация автора сохранены — прим.ред.): «Что за ситуация такая сложилась в нашей стране? В ЮГУ урезали стипендии со словами ''идите работайте». Тем кто на бюджете ХМАО теперь за общагу платить 1,6к, а стипендия 2227,5. Я конечно понимаю, что универ не при чем, его финансируют, но все равно!»