{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,64
Динамика за 2 недели
Евро 64,02
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
26 января 2017
15:05  26 января 2017 4

В Кремле ждут разъяснений по делу уроженки Екатеринбурга, осужденной за госизмену из-за СМС

Путин. Пресс-конференция. Москва. Часть II, песков дмитрий
Дмитрий Песков обнадежил, что президент разберется с делом СевастидиФото: Илья Московец © URA.RU

В Кремле намерены получить из суда разъяснения по поводу приговора уроженки Екатеринбурга Оксаны Севастиди, осужденной за госизмену из-за отправленного знакомому в Грузию СМС с сообщением о передвижении войск. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Все необходимые запросы с просьбой разъяснить ситуацию были направлены в соответствующие ведомства. Мы ожидаем разъяснений», — цитирует Пескова «Газета.Ru». Как уточнил представитель Кремля, президент разбирается в данном вопросе.

В 2008 году Оксана Севастиди, проживая с семьей в Сочи, увидела передвижение российских войск в Абхазию. Об этом она написала СМС своему знакомому в Грузию. Женщину обвинили в государственной измене и разглашении военной тайны, осудив на восемь лет.

Во время большой пресс-конференции президенту РФ задали вопрос о приговоре Севастиди. Глава государства назвал его «суровым» и заявил, что в этом деле необходимо разобраться. «Раз она написала, что видела поезд, то и другие его тоже видели», — предположил Путин.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров