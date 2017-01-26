15:05 26 января 2017 4

Дмитрий Песков обнадежил, что президент разберется с делом Севастиди Фото: Илья Московец © URA.RU

В Кремле намерены получить из суда разъяснения по поводу приговора уроженки Екатеринбурга Оксаны Севастиди, осужденной за госизмену из-за отправленного знакомому в Грузию СМС с сообщением о передвижении войск. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Все необходимые запросы с просьбой разъяснить ситуацию были направлены в соответствующие ведомства. Мы ожидаем разъяснений», — цитирует Пескова «Газета.Ru». Как уточнил представитель Кремля, президент разбирается в данном вопросе.

В 2008 году Оксана Севастиди, проживая с семьей в Сочи, увидела передвижение российских войск в Абхазию. Об этом она написала СМС своему знакомому в Грузию. Женщину обвинили в государственной измене и разглашении военной тайны, осудив на восемь лет.

Во время большой пресс-конференции президенту РФ задали вопрос о приговоре Севастиди. Глава государства назвал его «суровым» и заявил, что в этом деле необходимо разобраться. «Раз она написала, что видела поезд, то и другие его тоже видели», — предположил Путин.