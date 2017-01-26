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26 января 2017
15:21  26 января 2017 1

Росгвардию атаковали киберпреступники

Инаугурация Трампа. Москва, маска гая фокса, Guy Fawkes, anonymous, аноним, хакеры
Хакеры парализовали работу сайта РосгвардииФото: Владимир Андреев © URA.RU

На сайт Росгвардии были совершены мощные DDoS-атаки. Работа с сайтом оказалась полностью парализована.

Как сообщили сотрудники во временном информационном центре Федеральной службы войск национальной гвардии, хакеры атаковали сайт в 17 часов вечера, 25 января. С этого времени, по их словам, «официальный интернет-сайт Федеральной службы войск национальной гвардии России начал работать с перебоями», пишет «Газета.Ru».

В Росгвардии уточнили, что атака была совершена с множественными сетевыми запросами, которые приводят к полной загрузке ресурсов web-сервера и не позволяют работать с сайтом.

Нина Калинина
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