15:48 26 января 2017 15

В регионе решили улучшать диагностику Фото: depositphotos.com © URA.RU

Курганская область оказалась на первом месте среди регионов России с самым высоким показателем смертности от рака. Об этом говорится в докладе заместителя Росздравнадзора Дмитрия Пархоменко, направленном в Минздрав.

По данным ведомства, рак занимает второе место среди «основных классов причин смерти в России» после сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает Life содержание доклада. Показатель смертности от злокачественных опухолей — 199,4 на 100 тысяч населения. То есть каждый 503-й россиянин умер от этой болезни. За 11 месяцев 2016 года Росздравнадзор зафиксировал небольшое улучшение: этот показатель снизился на 0,5%.

таблица: Life

Как отмечает в письме Пархоменко, главные проблемы онкологии — это нехватка онкологов, «низкая онконастороженность медицинских работников», которые не замечают признаки онкологических заболеваний или не придают им значения, и недостаточно высокий уровень эффективности диспансеризации.

В Курганской области показатель смертности от онкологии составляет 263,5 на 100 тысяч населения, самый высокий среди регионов. Кроме того, Зауралье входит в пятерку регионов, где реже всего выявляют опухоли на ранних стадиях. В регионе выявляется 44,5% заболеваний на ранних стадиях при норме 54,5% от общего количества случаев.

таблица: Life

«В Курганской области и смертность, и заболеваемость онкологией высокая. Но это обусловлено и особенностью региона — у нас много проживает возрастного населения, — отметил в разговоре с корреспондентом „URA.RU“ главный внештатный специалист-онколог департамента здравоохранения Курганской области Гиви Сепиашвили, — Сказать, что у нас есть что-то такое, что влияет на заболеваемость, я не могу. В соседних регионах примерно так же. Сейчас делается все, чтобы снизить смертность. У нас большие планы по диагностике и улучшению качества диспансеризации. Надеюсь, получится внедрить их в этом году», — заключил врач.

Как ранее сообщало «URA.RU», в департаменте здравоохранения Зауралья признали, что показатель смертности от онкологических заболеваний увеличился по сравнению с прошлым годом. В связи с этим в регионе планируют ввести новые методы диагностики опухолей на ранних стадиях, а также составить реестр курильщиков со стажем и проводить им томографию за счет средств ОМС.