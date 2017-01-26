Дубровский отправляет своих представителей в два сложных муниципалитета

16:06 26 января 2017 0

Борис Дубровский делегировал в конкурсную комиссию Карталинского района Анатолия Брагина Фото: Олег Черных © URA.RU

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский подписал распоряжения о назначении своих представителей в конкурсные комиссии по отбору кандидатур в главы Карталинского района и Копейска. В обоих муниципалитетах сейчас идет прием документов от потенциальных кандидатов, сессии, на которых депутаты выберут глав, пройдут в последней декаде марта.

В состав конкурсной комиссии Карталинского района вошли вице-спикер ЗСО, экс-прокурор региона Анатолий Брагин, заместитель руководителя аппарата губернатора Алексей Фартыгин и начальник управления внутренней политики областного правительства Виталий Шиков. В Карталинском районе истекают полномочия действующего главы Сергея Шулаева, он уже подал документы на новый конкурс.

Алексей Фартыгин и Виталий Шиков также делегированы в конкурсную комиссию Копейска. В состав комиссии также вошли председатель комитета по информационной политике ЗСО Марина Поддубная и замруководителя аппарата губернатора, начальник управления госслужбы Татьяна Язовских. В Копейске место главы вакантно после отставки Валерия Устинова. Представители губернатора формируют половину состава конкурсных комиссий. Вторая половина будет сформирована из числа депутатов местных собраний. Первые заседания комиссий состоятся в начале февраля.

Для бывшего председателя облизбиркома Алексея Фартыгина, приступившего к работе в областном правительстве после новогодних каникул, это станет первым испытанием в новой должности. Копейск и Карталинский район считаются проблемными территориями из-за сложной политической ситуации внутри муниципалитетов.

В середине февраля будет объявлен конкурс на пост мэра Златоуста, аналогичная процедура должна пройти в Еманжелинском районе. У действующих руководителей, мэра Вячеслава Жилина и главы Евгения Светлова, полномочия истекают весной этого года.