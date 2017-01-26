Тюменский предприниматель устроил скотобойню на улице. ФОТО

16:07 26 января 2017 0

Предприниматель держит лошадей и освежует скот на улице Фото предоставлены Тюменским отделением ОНФ

Жители села Солобоева Исетского района жалуются на запах гнили, который разносится от местной частной скотобойни. Об этом они сообщили в своем коллективном обращении, которое направили в отделение Общероссийского народного фронта и депутатам Тюменской областной Думы.

По словам селян, предприниматель Ткемаладзе незаконно отгородил себе территорию, захватив часть общей дороги. На этом участке он выстроил загон и начал разводить лошадей. «Лошади продолжают свободно гулять по улицам села, у общественной колонки у них водопой. К тому же лошади портят соседские огороды, разгуливая без контроля по улицам», — говорят жители в обращении.

А некоторое время спустя бизнесмен организовал на участке скотобойню. «Он продолжает колоть скот в своей бойне и при повышенной температуре запахи гнили разносятся на большое расстояние. Как быть жителям, которые живут рядом, в их семьях маленькие дети?» — пишут селяне.

1/4 фото предоставлены тюменским отделением ОНФ

Сотрудники ветеринарного контроля района рассказали, что все разрешения у предпринимателя имеются. А врачи регулярно проводят проверки животных. «На его территории есть место, где он может забивать скот, — пояснили „URA.RU“ в ветбиоцентре. — По нашим нормам он имеет право это делать».

Глава Исетского района, где находится деревня Солобоево, рассказал, что проблема раздута из-за личной неприязни одной из жительниц к бизнесмену.

«В ближайшее время мы запланировали общих сельский сход. Там мы выслушаем всех и постараемся учесть мнения всех сторон конфликта, — рассказал „URA.RU“ глава Исетского района Николай Теньковский. — Просьбы жителей мы внесем в планы дорожных работ, чтобы сделать проход, удобный для жителей и предпринимателя. По остальным проблемам тоже будем договариваться».

С предпринимателем пока связаться не удалось.