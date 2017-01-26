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26 января 2017
15:59  26 января 2017 12

Конфликт исчерпан? Петр Толстой помирился с главой еврейской общины

Совместное заседание высшего и генерального совета Единой России, ВДНХ. Москва, толстой петр
Петр Толстой нашел слова примирения для ФЕОРФото: Владимир Андреев © URA.RU

Федерация еврейских общин России (ФЕОР) простила депутату Госдумы Петру Толстому слова о разрушении храмов «выскочившими из-за черты оседлости с наганом в 17-м году». Парламентарию пришлось объяснить главе ФЕОР Александру Бороде свою позицию.

Толстой в разговоре с Бородой уточнил, что не имел в виду никакой национальности, когда говорил о разрушающих религиозные святыни людях. Как рассказал очевидец события «Интерфаксу», после этого собеседники пожали друг другу руку.

Ранее примирителем сторон решил выступить спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он заявил, что «с этим как раз проблем не будет», писала «Газета.Ru».

Во время пресс-конференции Петр Толстой высказался по поводу дискуссии о передаче Исаакиевского собора в введение РПЦ, обвинив «выскочивших из-за черты оседлости с наганом в 17-м году» в разрушении храмов. После этого Александр Борода назвал Толстого безответственным разжигателем антисемитских кампаний, а его слова — «старым и лживым антисемитским мифом». Сам Толстой на своей странице в Facebook подчеркивал, что вовсе не имел в виду национальный признак. Он заявил, что «кому-то явно очень хочется навесить ярлык».

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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