16:24 26 января 2017 1

Сбитая бабушка умерла не сразу Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Челябинску

Водитель трамвая, задавившего пенсионерку в Челябинске, осуждена на 1,5 года условно. Кроме того, два с половиной года ей запрещено будет управлять транспортом, сообщили «URA.RU» в прокуратуре Челябинской области.

Женщина полностью признала свою вину, извинившись перед дочерью и внучкой погибшей. Также потерпевшим передали 20 тыс. рублей компенсации от МУП «ЧелябГЭТ», которому принадлежал трамвай. Те, свою очередь, просили суд прекратить дело в связи с примирением сторон — однако против этого возразил уже прокурор. В результате процесс состоялся, но прошел в особом порядке и вердикт оказался мягким.

Трагический инцидент произошел в Челябинске 20 июля прошлого года: 25-летняя Татьяна Кучина не заметила 67-летнюю пенсионерку, переходившую улицу 1-й Пятилетки по нерегулируемому пешеходному переходу. Отброшенная вагоном бабушка получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибленную рану головы. Травмы оказались смертельными, и женщина скончалась в больнице.