{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,64
Динамика за 2 недели
Евро 64,02
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
26 января 2017
25 января 2017
Главные новости Челябинской области
16:24  26 января 2017 1

Водителю «смертельного трамвая» из Челябинска вынесли приговор. ФОТО

Сбитая бабушка умерла не сразуФото: отдел пропаганды ГИБДД по Челябинску

Водитель трамвая, задавившего пенсионерку в Челябинске, осуждена на 1,5 года условно. Кроме того, два с половиной года ей запрещено будет управлять транспортом, сообщили «URA.RU» в прокуратуре Челябинской области.

Женщина полностью признала свою вину, извинившись перед дочерью и внучкой погибшей. Также потерпевшим передали 20 тыс. рублей компенсации от МУП «ЧелябГЭТ», которому принадлежал трамвай. Те, свою очередь, просили суд прекратить дело в связи с примирением сторон — однако против этого возразил уже прокурор. В результате процесс состоялся, но прошел в особом порядке и вердикт оказался мягким.

Трагический инцидент произошел в Челябинске 20 июля прошлого года: 25-летняя Татьяна Кучина не заметила 67-летнюю пенсионерку, переходившую улицу 1-й Пятилетки по нерегулируемому пешеходному переходу. Отброшенная вагоном бабушка получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибленную рану головы. Травмы оказались смертельными, и женщина скончалась в больнице.

Жуткое происшествие парализовало движение на одной из главных улиц Тракторозаводского района
Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Челябинску

Алексей Шумов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров