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26 января 2017
16:14  26 января 2017 1

Набиуллина приедет в Пермь ради Курентзиса

Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, набиуллина эльвира, пмэф-2016
Глава ЦБ приедет посмотреть "Травиату"Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина приедет в Пермь, чтобы посмотреть постановки театра оперы и балета.

Визит чиновницы ожидается 4 февраля. Как пояснил «URA.RU» источник, знакомый с ситуацией, визит Эльвиры Набиуллиной не будет носить деловой характер. По информации издания «Коммерсант», глава ЦБ посетит постановку «Травиата» театра оперы и балета.

«Травиата» претендует сразу на семь номинаций премии «Золотая маска- 2017», среди которых «Лучшая работа дирижера в опере» (Теодор Курентзис). Опера настолько сложна в постановке, что ее не повезут в Москву — жюри Национальной театральной премии приедет в Пермь, чтобы оценить постановку. «Травиата» будет идти на сцене оперного 4, 5 и 7 февраля.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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