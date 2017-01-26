Набиуллина приедет в Пермь ради Курентзиса

16:14 26 января 2017 1

Глава ЦБ приедет посмотреть "Травиату" Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина приедет в Пермь, чтобы посмотреть постановки театра оперы и балета.

Визит чиновницы ожидается 4 февраля. Как пояснил «URA.RU» источник, знакомый с ситуацией, визит Эльвиры Набиуллиной не будет носить деловой характер. По информации издания «Коммерсант», глава ЦБ посетит постановку «Травиата» театра оперы и балета.

«Травиата» претендует сразу на семь номинаций премии «Золотая маска- 2017», среди которых «Лучшая работа дирижера в опере» (Теодор Курентзис). Опера настолько сложна в постановке, что ее не повезут в Москву — жюри Национальной театральной премии приедет в Пермь, чтобы оценить постановку. «Травиата» будет идти на сцене оперного 4, 5 и 7 февраля.