Из-за мороза в Тюмень не придут два автобуса из Казахстана

16:48 26 января 2017 0

На самом тюменском автовокзале отмен из-за метеоусловий нет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На тюменском автовокзале опровергли информацию об отмене междугородных рейсов, опубликованную в федеральных СМИ. «Нет, у нас отмен по метеоусловиям нет», — сообщил корреспонденту «URA.RU» начальник автовокзала Максим Пандырев.

Информация об отмене восьми рейсов из Тюмени появилась в СМИ в четверг, 26 января. Как сообщалось, причиной послужил сильный мороз.

Начальник автовокзала Максим Пандырев опроверг эту информацию «По метеоусловиям отмены рейсов из Тюмени нет, — сообщил он. — Была пара отмен по техническим причинам, не из-за мороза. Кроме того, были отменены два рейса из Казахстана, но в этом тоже ничего экстраординарного нет: там часто переметает дороги».

В Тюмени 26 декабря были отменены занятия первой смены школьников с первого по 9 класс. В вторую смену не учится начальная школа. Актировки были объявлены в связи с морозами — утром в городе было минус 30 градусов.