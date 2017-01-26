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26 января 2017
25 января 2017
24 января 2017
16:48  26 января 2017 0

Из-за мороза в Тюмень не придут два автобуса из Казахстана

Зимний Екатеринбург, холод, зима, мороз, автобус, общественный транспорт, пассажирка
На самом тюменском автовокзале отмен из-за метеоусловий нетФото: Владимир Жабриков © URA.RU

На тюменском автовокзале опровергли информацию об отмене междугородных рейсов, опубликованную в федеральных СМИ. «Нет, у нас отмен по метеоусловиям нет», — сообщил корреспонденту «URA.RU» начальник автовокзала Максим Пандырев.

Информация об отмене восьми рейсов из Тюмени появилась в СМИ в четверг, 26 января. Как сообщалось, причиной послужил сильный мороз.

Начальник автовокзала Максим Пандырев опроверг эту информацию «По метеоусловиям отмены рейсов из Тюмени нет, — сообщил он. — Была пара отмен по техническим причинам, не из-за мороза. Кроме того, были отменены два рейса из Казахстана, но в этом тоже ничего экстраординарного нет: там часто переметает дороги».

В Тюмени 26 декабря были отменены занятия первой смены школьников с первого по 9 класс. В вторую смену не учится начальная школа. Актировки были объявлены в связи с морозами — утром в городе было минус 30 градусов.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.Ru»
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