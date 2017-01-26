{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,64
Динамика за 2 недели
Евро 64,02
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
26 января 2017
16:17  26 января 2017 13

Украина требует права на участие в переговорах Путина и Трампа

Мариуполь. Мародерство и пожар в поспешно оставленной военными воинской части. Украина, флаг донбасс, бронетехника
В Киеве опасаются, что Путин и Трамп договорятся о судьбе Донбасса без участия украинских властей (архивный снимок)Фото: Карина Ванеш © URA.RU

Власти Украины настаивают на участии в переговорах между президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом, если речь будет идти о конфликте в Донбассе. Как заявила замглавы МИД Украины Елена Зеркаль, страна не намерена быть разменной картой в политической игре.

«Мы говорим о будущем нашей страны, мы не хотим быть исключены из переговоров. Мы не хотим быть разменной картой. Мы хотим участвовать», — заявила Зеркаль Reuters, ее слова приводит «Федеральное агентство новостей».

Зеркаль напомнила, что Украина во главе с Петром Порошенко выступает против отмены антироссийских санкций, так как считает ограничительные меры единственным фактором, которые сдерживают Россию.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров