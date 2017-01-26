{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,64
Динамика за 2 недели
Евро 64,02
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
26 января 2017
Главные новости Свердловской области
16:44  26 января 2017 0

«Замечания учли». В Екатеринбурге перезапустили культурный портал

На главной странице - начальник управленияФото: скрин главной страницы портала

В Екатеринбурге стартовала работа обновленного официального портала городского Управления культуры. «URA.RU» поинтересовалось у редакции сайта, зачем он нужен городу и что нового можно тут найти?

Когда запущен сайт?

Новая версия портала «культура.екатеринбург.рф» запущена 23 января 2017 года.

Является ли он СМИ?

Нет, не является. Это официальный портал органа власти — Управления культуры, подраздел портала Администрации города Екатеринбурга — «екатеринбург.рф».

С главной страницы можно перейти в меню с множеством разделов
Фото: скрин портала

В чем его цель?

Своей целью мы видим создание интернет-площадки, дающей полную картину культурной жизни города Екатеринбурга, в контекст которой гармонично вписана деятельность муниципальных учреждений культуры.

И был ли какой-то аналог этого портала до запуска сайта? И если да, то в чем основное отличие от нового сайта?

Да, был. Это второе обновление портала. Предыдущая версия была создана два года назад, она тоже заметно отличалась от существующих в интернет-пространстве сайтов муниципальных и даже областных органов власти.

Все новости проиллюстрированы яркими фотографиями
Фото: скрин портала

Создание новой версии портала Управления культуры — «культура.екатеринбург.рф» — связано с необходимостью повышения удобства пользования ресурсом. При подготовке новой версии были проанализированы показатели посещаемости, отзывы читателей в комментариях на сайте и в социальных сетях, а также устные замечания и предложения, поступившие в редакцию за время функционирования действующей версии.

Обновленный сайт учитывает современные тенденции web-дизайна и нацелен на значительное улучшение навигационных характеристик интернет-ресурса. Изменен подход к структурированию и подаче контента, разработан логотип сайта, внедрена обязательная версия для слабовидящих. Все нововведения направлены на решение важной задачи — более масштабного и технически доступного описания культурной жизни Екатеринбурга, в развитии которой Управление культуры и другие подразделения Администрации города играют значимую роль.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров