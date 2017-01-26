16:44 26 января 2017 0

На главной странице - начальник управления Фото: скрин главной страницы портала

В Екатеринбурге стартовала работа обновленного официального портала городского Управления культуры. «URA.RU» поинтересовалось у редакции сайта, зачем он нужен городу и что нового можно тут найти?

Когда запущен сайт?

Новая версия портала «культура.екатеринбург.рф» запущена 23 января 2017 года.

Является ли он СМИ?

Нет, не является. Это официальный портал органа власти — Управления культуры, подраздел портала Администрации города Екатеринбурга — «екатеринбург.рф».

С главной страницы можно перейти в меню с множеством разделов Фото: скрин портала

В чем его цель?

Своей целью мы видим создание интернет-площадки, дающей полную картину культурной жизни города Екатеринбурга, в контекст которой гармонично вписана деятельность муниципальных учреждений культуры.

И был ли какой-то аналог этого портала до запуска сайта? И если да, то в чем основное отличие от нового сайта?

Да, был. Это второе обновление портала. Предыдущая версия была создана два года назад, она тоже заметно отличалась от существующих в интернет-пространстве сайтов муниципальных и даже областных органов власти.

Все новости проиллюстрированы яркими фотографиями Фото: скрин портала

Создание новой версии портала Управления культуры — «культура.екатеринбург.рф» — связано с необходимостью повышения удобства пользования ресурсом. При подготовке новой версии были проанализированы показатели посещаемости, отзывы читателей в комментариях на сайте и в социальных сетях, а также устные замечания и предложения, поступившие в редакцию за время функционирования действующей версии.

Обновленный сайт учитывает современные тенденции web-дизайна и нацелен на значительное улучшение навигационных характеристик интернет-ресурса. Изменен подход к структурированию и подаче контента, разработан логотип сайта, внедрена обязательная версия для слабовидящих. Все нововведения направлены на решение важной задачи — более масштабного и технически доступного описания культурной жизни Екатеринбурга, в развитии которой Управление культуры и другие подразделения Администрации города играют значимую роль.