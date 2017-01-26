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26 января 2017
16:32  26 января 2017 0

В Кремле назвали решение Трампа о безопасных зонах в Сирии «суверенным»

Пугачева Алла, Галкин Максим, Эрнст Константин, масло сливочное, трамп дональд
Трамп с российской стороной не советовалсяФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Президент США Дональд Трамп не советовался с российской стороной, принимая решение о планах по введению в Сирии безопасных зон для беженцев. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, с российской стороной американские наши партнеры не советовались, это суверенное решение», — приводит слова Пескова «Газета.ру».

Пресс-секретарь российского лидера отметит, что Трампу следует предусмотреть последствия принятого решения, поскольку создание зон безопасности в Сирии может ухудшить ситуацию с беженцами, отмечает «Национальная служба новостей».

Татьяна Трушина
© Служба новостей «URA.Ru»
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