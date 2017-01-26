16:55 26 января 2017 0

Решение только одно - снос! Фото: Анна Майорова © URA.RU

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Лариса Невидайло прокомментировала ситуацию со сносом торгового центра «Европа».

Крупный торговый центр строительных материалов «Европа», напомним, определен под снос городской администрацией. Предприниматели грозят голодовкой.

После публикации «URA.RU» история получила большой резонанс в бизнес-среде и спровоцировала вопросы депутатов областной думы Тюменскому бизнес-омбудсмену. На заседании комиссии по экономической политике Лариса Невидайло рассказала, что ситуацией владеет. Предприниматели обращались к ней с просьбой разрешить вопрос еще два года назад. Однако помочь бизнесменам невозможно.

«Их очень жалко, но помочь им нет возможности, суды против них. Поэтому решение только одно — снос, — сказала бизнес-омбудсмен, — И здесь не поможет поднимать шум или идти на баррикады. Единственно, что может помочь добросовестным предпринимателям — амнистия для самовольных строений, возведенных на неоформленной земле. Мы выходили с этой инициативой на федерацию, но это дело долгого времени».

Подобная ситуация касается не только бизнесменов торгового центра. Тяжбу за землю и свои строения ведут владельцы придорожных кафе в селе Борки Тюменского района.