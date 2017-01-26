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26 января 2017
25 января 2017
24 января 2017
16:55  26 января 2017 0

Мрачное будущее «Европы». Тюменский бизнес-омбудсмен прокомментировал снос торгового центра

Снос общежития на Фонвизина, 10. Екатеринбург, снос здания, развалины, руины
Решение только одно - снос!Фото: Анна Майорова © URA.RU

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Лариса Невидайло прокомментировала ситуацию со сносом торгового центра «Европа».

Крупный торговый центр строительных материалов «Европа», напомним, определен под снос городской администрацией. Предприниматели грозят голодовкой.

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После публикации «URA.RU» история получила большой резонанс в бизнес-среде и спровоцировала вопросы депутатов областной думы Тюменскому бизнес-омбудсмену. На заседании комиссии по экономической политике Лариса Невидайло рассказала, что ситуацией владеет. Предприниматели обращались к ней с просьбой разрешить вопрос еще два года назад. Однако помочь бизнесменам невозможно.

«Их очень жалко, но помочь им нет возможности, суды против них. Поэтому решение только одно — снос, — сказала бизнес-омбудсмен, — И здесь не поможет поднимать шум или идти на баррикады. Единственно, что может помочь добросовестным предпринимателям — амнистия для самовольных строений, возведенных на неоформленной земле. Мы выходили с этой инициативой на федерацию, но это дело долгого времени».

Подобная ситуация касается не только бизнесменов торгового центра. Тяжбу за землю и свои строения ведут владельцы придорожных кафе в селе Борки Тюменского района.

Владимир Балтунов
© Служба новостей «URA.Ru»
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