{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,64
Динамика за 2 недели
Евро 64,02
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
26 января 2017
16:42  26 января 2017 0

На российской ТЭЦ произошел взрыв, есть жертвы

Открытая лицензия 07.07.2015. Взрыв., взрыв
Взрыв унес жизнь одного рабочегоФото: Pixabay

На ТЭЦ в Пензе произошел взрыв, в результате которого обрушились металлические конструкции на площади 600 кв. м.

На данный момент известно об одном погибшем, сообщает Центр медицины катастроф. По данным ТАСС, на ТЭЦ произошел взрыв газовоздушной смеси. Информация о пострадавших уточняется, они могут находится под завалами.

Источник «Федеральной службы новостей» сообщает, что одна из вероятных причин случившегося — разгерметизация паропровода.

Татьяна Трушина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров