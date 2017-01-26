{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,64
Динамика за 2 недели
Евро 64,02
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
26 января 2017
Главные новости Свердловской области
17:13  26 января 2017 0

Прокуратура отменила выплаты уволенной главе Управления образования на Урале

Первый форум прокуратуры часть 1 Курган, прокуратура, полковник, погоны
По итогам прокурорской проверки выплаты для чиновницы отменилиФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Прокуратура добилась отмены выплат при увольнении главы Управления образования в Таборинском районе Татьяны Козловой. Женщина собралась уходить на пенсию, но до получения пенсии по выслуге лет у нее не хватало стажа. Однако комиссия по установлении пенсии назначила ей такую пенсию. Кроме того, чтобы Козлова получила дополнительные деньги, не стали дожидаться срока ее выхода на заслуженный отдых и уволили ее по сокращению. Что предусматривает единовременную выплату четырех должностных окладов.

В администрации Таборинского района, с которой связалась редакция «URA.RU», не считают, что они поступили неправильно, но готовы подчиниться требованию прокуратуры.

«Татьяна Евдокимовна выработала необходимый для назначения пенсии норматив, да и стажа ей не хватало совсем немного. Тем не менее, глава района теперь отменил это назначение. Если она не согласна, то имеет право обратиться в суд. Выплата четырех окладов также отменена», — сообщила «URA.RU» Валентина Владимирова, заместитель главы администрации Таборинского района.

По словам Владимировой, всему виной реорганизация: ликвидировали муниципальный орган управления образования, который вошел в состав администрации в соответствии с решением Думы.

Как сообщили в администрации, Козлова трижды за последние одиннадцать лет попадала под сокращение, как правило, из-за личностных проблем в общении с руководством. Поэтому женщине и не удалось выработать необходимый стаж. Сейчас при реорганизации она вновь попала под сокращение и окончательно ушла на пенсию.

«По итогам прокурорской проверки было выявлено, что назначение пенсии и выплаты единовременного денежного пособия были незаконны. Выявленные нарушения по представлению прокурора были отменены, — сообщила Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области. — Также стало известно, что и увольнение было проведено с нарушением закона о труде. Начальника Управления образования должны были уволить в связи с реорганизацией, а не сокращать».

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров