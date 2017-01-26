17:13 26 января 2017 0

По итогам прокурорской проверки выплаты для чиновницы отменили Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Прокуратура добилась отмены выплат при увольнении главы Управления образования в Таборинском районе Татьяны Козловой. Женщина собралась уходить на пенсию, но до получения пенсии по выслуге лет у нее не хватало стажа. Однако комиссия по установлении пенсии назначила ей такую пенсию. Кроме того, чтобы Козлова получила дополнительные деньги, не стали дожидаться срока ее выхода на заслуженный отдых и уволили ее по сокращению. Что предусматривает единовременную выплату четырех должностных окладов.

В администрации Таборинского района, с которой связалась редакция «URA.RU», не считают, что они поступили неправильно, но готовы подчиниться требованию прокуратуры.

«Татьяна Евдокимовна выработала необходимый для назначения пенсии норматив, да и стажа ей не хватало совсем немного. Тем не менее, глава района теперь отменил это назначение. Если она не согласна, то имеет право обратиться в суд. Выплата четырех окладов также отменена», — сообщила «URA.RU» Валентина Владимирова, заместитель главы администрации Таборинского района.

По словам Владимировой, всему виной реорганизация: ликвидировали муниципальный орган управления образования, который вошел в состав администрации в соответствии с решением Думы.

Как сообщили в администрации, Козлова трижды за последние одиннадцать лет попадала под сокращение, как правило, из-за личностных проблем в общении с руководством. Поэтому женщине и не удалось выработать необходимый стаж. Сейчас при реорганизации она вновь попала под сокращение и окончательно ушла на пенсию.

«По итогам прокурорской проверки было выявлено, что назначение пенсии и выплаты единовременного денежного пособия были незаконны. Выявленные нарушения по представлению прокурора были отменены, — сообщила Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области. — Также стало известно, что и увольнение было проведено с нарушением закона о труде. Начальника Управления образования должны были уволить в связи с реорганизацией, а не сокращать».