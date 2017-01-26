В Кургане на карантин закрыли сотню классов

16:49 26 января 2017 0

Школьников распустят по домам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кургане из-за роста числа школьников, болеющих ОРВИ, на карантин закрыли 98 классов. Об этом «URA.RU» рассказал директор департамента социальной политики администрации города Игорь Постовалов.

Полностью будет закрыта на карантин гимназия №30. Игорь Постовалов отметил, что в городе отмечен значительный рос числа заболевших — в начале недели на штабе была информация о 30 закрытых на карантин классах в школах Кургана.

Вопрос о том, отпустят ли всех курганских школьников на вынужденные каникулы, будет решаться на очередном штабе в пятницу, 27 января. Напомним, с этого дня в Шадринске уже вводится карантин, эпидпорог в области был превышен с начала текущей недели.