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26 января 2017
17:04  26 января 2017 0

Жена Стаса Михайлова объяснила роскошь семейного особняка. «Мы все в кредитах!»

Инна Михайлова призналась, что дом куплен в кредитФото: Instagram

Показанный на «Первом канале» роскошный особняк певца Стаса Михайлова вызвал волну негодования в социальных сетях. Удар решила держать супруга певца Инна, заявив, что после покупки дома им приходится выплачивать огромные кредиты, при этом она пригрозила злопыхателям, что если семью не оставят в покое, то она подаст в суд.

В гостях у четы Михайловых, напомним, побывала программа «Пока все дома» с ведущим Тимуром Кизяковым. Разговор о жизни и творчестве артист вел за огромным мраморным столом на фоне кованой черной лестницы. Гостя хозяева дома попросили надеть на ноги одноразовые белые тапочки.

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Порталу Life.ru удалось выяснить, что дом Михайловых расположен в элитном поселке Agalarov Estate. Земельный участок в 46 соток эксперты оценивают в 150 миллионов рублей, а сам особняк в 12 млн долларов.

Супруга Стаса Инна Михайлова категорично отвергла все обвинения в демонстрации стране семейных богатств. Она заявила, что семья до сих пор выплачивает кредиты после покупки дома.

Инна Михайлова ответила на многочисленные обвинения в выставлении на показ роскошной жизни. «Эти бездельники, которые называют себя блогерами, пусть поработают вживую по три часа через день. Стас, извините, пашет, как вол!» — возмутилась супруга певца. Она считает, что у них дом не больше, чем у других звезд шоу-бизнеса. «Мы все в кредитах, мы зарабатываем. Как люди берут кредиты на жилье и потом оплачивают, так и мы работаем!» — призналась Инна Михайлова.

Супруга Стаса Михайлова заявила также, что никто не имеет права обсуждать их жилье и вкусы, так как сейчас не «советские времена». Она также пригрозила, что если их семью не оставят в покое, то она будет подавать в суд на злопыхателей.

Нина Калинина
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