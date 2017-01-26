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26 января 2017
25 января 2017
24 января 2017
17:01  26 января 2017 1

Скандал: проректора крупнейшего вуза Тюмени привезли в суд

Суд Планков Валишин. Челябинск., приговор, суд, именем российской федерации
На открытое заседание суда в Тюмени не пустили прессу и адвокатовФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В суде Ленинского округа Тюмени в четверг, 26 января, заслушивается дело об избрании меры пресечения проректору по стратегическому развитию Тюменского индустриального университета Александру Ошибкову.

Несмотря на то, что заседание суда официально не было объявлено закрытым, сотрудники УЭБ и ПК города Тюмени физически заблокировали проход к залу заседаний для журналиста «URA.RU» и адвокатов, работающих по этому и смежному делу.

Для обвиняемого следствие будет просить меру пресечения в виде заключения под стражу. По информации агентства, Ошибкову предъявлены обвинения по 159 статье УК РФ — «мошенничество».

Судебные приставы, работающие в данном суде, не оказали помощи адвокатам и не пресекли действия сотрудников полиции, несмотря на неоднократные заявления адвокатов о том, что они были незаконными.

В пресс-службе УМВД по области пообещали выяснить, что произошло в суде Ленинского округа, и прокомментировать ситуацию.

Напомним, ректор ТИУ Олег Новоселов решением суда отправлен под домашний арест. Ему предъявлены обвинения по ст. 285 УК РФ — «злоупотребление должностными полномочиями».

Николай Бастриков
© Служба новостей «URA.Ru»
Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.Ru»
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